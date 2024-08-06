Фрік, тафгай, розумний скнара. Келлі Олінік — зірка збірної Канади з українським корінням

Коли мова йде про українців в НБА, то всі знавці баскетболу відразу почнуть перечислювати: Олександр Волков, Віталій Потапенко, Станіслав Медведенко, Кирило Фесенко, Олексій Печеров, Олексій Лень, В’ячеслав Кравцов, Святослав Михайлюк, Дмитро Скапінцев.

Відверті гіки ще можуть посилатися на Юджина Джетера, який спочатку пограв в НБА, а потім виступав і у збірній України.

За майже 80-річну історію асоціації, відверто кажучи, не густо. Особливо якщо врахувати, що "батьком" НБА є уродженець Кропивницького Моріс Подолоф. Ще один "український" представник в НБА Воллі Щербяк навіть з'їздив на Матч зірок у сезоні 2001/2002. Його батько, Волтер Щербяк, до найсильнішої ліги світу не добрався, але найбільше років провів у мадридському Реалі, граючи за "бланкос" з 1973 по 1980. Він народився у Гамбурзі в 1949 році в таборі біженців з України. Хлопчика назвали Володимир. Завдяки діаспорі й Українській католицькій церкві йому ще у геть маленькому віці вдалося з батьками перебратися до Піттсбургу — певно, найбільш "українського" міста штату Пенсильванія.

Всі вони стали підданими Сполучених Штатів Америки. Канада, яку українці, тікаючи з Австро-Угорської чи москальської імперій, оселяли ще в кінці XIX століття, завжди славилася своєю любов’ю до хокею. Зокрема, Вейн Грецкі має українське коріння, не кажучи вже про Террі Савчука та багатьох інших.

В останні роки Канада значно додала і в баскетболі. Так, у них є срібло Олімпіади-1936, але після цього особливих успіхів не ставалося. Символічно, що в тому "срібному" складі був баскетболіст Ірвінг Марецький. Через 12 років на Олімпіаді у Лондоні у складі "кленових листків" були Сол Толчинський та Сідні Струлович.

Так от, після тривалого затишшя збірна знову стала міцним горішком, що претендує на високі місця. Збірна Канади тепер формується із зірок НБА. Ще якихось 15 років тому провідний гравець команди Олу Фамутімі був лідером южненського Хіміка. Зміна програм у школах, побудова майданчиків з вільним доступом та шедевральні результати Стіва Неша на початку та середині 00-х зуміли мотивувати підлітків звернути увагу на баскетбол. Це дозволило виростити нове покоління. І ця генерація зараз виглядає справді круто.

Найбільш досвідченим у їхньому ростері на Олімпійських іграх є Келлі Олінік. Не треба мати високий рівень дедукції, щоб здогадатися, що у нього є українське коріння.

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Фрік

Сімейство Олініків пішло від українського емігранта Михайла Олійника, який перебрався до Канади ще у 1905 році. На жаль, ідентичність зберегти не вдалося і з роками більш милозвучне для нас прізвище "Олійник" (Oliynyk) перетворилось на легше і прийнятніше для північно-американського населення Олінік (Olynyk).

Йому ще з дитинства судилося стати баскетболістом. По-перше, високий зріст. По-друге, батько був баскетбольним тренером в одному з університетів Торонто. Мама — баскетбольний суддя студентських матчів. І так, дубль два: не треба мати високий рівень дедукції, щоб здогадатися, де саме і чому між Кеном та Арлін зародилося кохання.

У дитинстві Келлі сильно виділявся габаритами, що дозволило йому грати за школу і в американський футбол, та все ж любов до іншої гри з помаранчевим м’ячем перемогла. Під час виступів за Гонзагу в NCAA баскетболіст експерементував з образами: довге волосся, вставлені брекети, різні нарукавники. Особливо припала йому до душі зачіска, яка не змінюється і по сьогодні.

Кар’єра в студентах, на відміну від зовнішності, була не такою яскравою — перші два роки він був запасним. Це вдарило по його перспективах. Келлі не побоявся зробити крок назад — гравець вирішив не грати у третьому сезоні, а лише тренуватися з командою, покращувати свою форму, детальніше вивчити тактику. Це дало пристойний буст: 17,8 очка на четвертий рік навчання проти 5,8 очка у другому. Прогрес дозволив бігмену бути обраним під №13 на драфті-2013. Фанати Бостона одразу почали писати, що їхній клуб отримав Джея з серії комедій режисера Кевіна Сміта. Схожість дійсно була.

скріншот з фільму

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Свою файність Келлі за час виступів у лізі доводив не тільки зовнішністю. Він міг порадіти за фанатів, які отримають безкоштовну курку через те, що гравець суперника двічі змазав штрафний.

Запальним танцем зрадіти влучанню одноклубника.

На спір спробувати з’їсти тако за чотири укуси.

Стати героєм курйозної підбірки від самого Шакіла О’Ніла.

З посмішкою відреагувати на влучання м’яча у найголовніший орган чоловічого тіла.

І навіть бути висміяним легендарним стендап-коміком Біллом Барром за вибір кросівок.

Kelly Olynyk: Worst kicks in the NBA. pic.twitter.com/p5SJZ8jPRI — Bill Burr (@billburr) March 5, 2017

Тафгай

Зовнішність оманлива. Це підтверджували тексти античних п’єс, біблійський Давид та Голіаф чи, якщо брати щось сучасне, Серсея з культової "Гри Престолів".

Келлі — чудовий аргумент, який також доводить це. Завжди на позитиві, дивак, широченна посмішка. Але якщо образиш його чи когось з одноклубників, то будь готовий до того, що канадець стане хокеїстом, а точніше тафгаєм.

Kelly Oubre Jr. and Kelly Olynyk getting into it. 😳👀



pic.twitter.com/3df8eU50nc — NBA SKITS (@NBA_Skits) May 5, 2017

Задирака — це не завжди про бійки з рандомним опонентом. Іноді десь треба "брудно" зіграти проти лідера суперників.

Особливо запам'яталась травма, яку він наніс у боротьбі Кевіну Лаву — ключовому виконавцеві Кавальєрс часів другого заходу Леброна в рідний клуб. Через це зірковий форвард вибув на 5 місяців і не зміг допомогти команді з Огайо у фіналі НБА-2015, а там, можливо, і не було б першого чемпіонства Ворріорз, і в цілому династії "воїнів".

" Це безглуздо. Я б ніколи не став намагатися навмисне завдати травми Лаву або комусь іншому. Він хапав мою руку, я схопив його руку — точилася боротьба за м'яч. Таке відбувається постійно ", — виправдовувався канадець відразу після гри.

Кевін був настільки ображений, що ігнорував спроби Олініка зідзвонитись для вибачень, а надалі протягом кар’єри гравці не раз влаштовували заруби під кошиком.

Розумний скнара

Келлі не з бідної сім’ї, у нього були не найбільші контракти, але й мало він не заробляв. Станом на сьогодні контракти йому принесли 97,5 млн доларів. Проте, всі завжди відмічали його обережність у витрачанні коштів.

Олінік до 28 років не купував собі автомобіль, хоч і мав багатомільйонний гарантований контракт, а користувався тими авто, що надавав безкоштовно дилерський центр міста, який мав партнерські зобов’язання з клубами баскетболіста. Він завжди старається купувати побутову техніку під час розпродажу. Звичайно, через це його почали називати жадібним. Гравець ображався на це.

Делонте Вест, Ламар Одом, Нейт Робінсон — це лише перші, хто приходить на розум, коли намагаєшся скласти список відомих виконавців з НБА, які після закінчення кар’єри збанкрутіли. Келлі не хоче поповнити цей список.

" Я б не назвав себе економним, надмірно ощадливим і взагалі скнарою. Це стосується тих, хто купує вже зовсім найдешевше. Але я не збираюся роздавати комусь чайові чи робити інші подібні речі. Я не є жадібним, я — фінансово грамотний ", — казав канадець в 2017 році в інтерв’ю The Athletic.

Келлі завжди обирав не брендові речі. І навіть в НБА він почав носити "джордани" чи "найки" тільки через те, що їх купували організації за свій кошт. А якщо з брендовими кросівками щось сталося, то він просто обирав будь-які простіші. Так-так, саме тому він був висміяний Біллом Барром, як вказано вище.

Ні, гравець дійсно не втілення Скруджа Макдака. Він не трясеться аж над кожним власним центом, боячись втратити їх. Олінік любить подорожувати, а також навчатися. В університеті Гонзага вивчав бухгалтерський облік, а за час кар’єри купував курси з ведення фінансів у найкращих приватних компаній США.

На уроках йому дали зрозуміти, що якщо і вкладати кудись кошти, то найкраще в нерухомість. Зараз на рахунку Келлі більше сотні будинків і земельних ділянок різної площі, котрі здаються в оренду. Такий бізнес дозволить центровому мати дохід і після завершення спортивної кар’єри.

" Деякі люди можуть сказати, що я добре поводжуся з грошима, тому що я роблю заощадження. Але інші люди скажуть, що я не дуже потужний у цьому плані, бо втратив цілу низку можливостей для інвестування. Тут все залежить від того, з якого боку подивитися. Я думаю, що я добре розібрався і маю розуміння багатьох речей у житті, зокрема, чим потреби відрізняються від бажань ", — так Келлі пояснював розпорядження власними коштами.

Чудовий одноклубник і непоганий гравець

Наступний сезон для Олініка буде вже дванадцятим в НБА. Зрозуміло, що посередні гравці на такий час в асоціації не затримуються.

Де б не був центровий, він завжди був одним з ключових гравців лавки запасних. 495 матчів із 756 в регулярному сезоні Келлі починав на заміні. У плей-оф взагалі 46 з 48. Але не забуваємо, що його фріковість і доброта приносила у колектив позитив, а відважна сміливість дозволяла напарникам розуміти, що у нас є той хлопець, через якого нас ніхто не образить. Написане вище — це більше про людські якості. Та й як баскетболіст він досить корисний.

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Келлі ідеально потрапив в час змін у баскетболі. Почалась ера бігменів, від яких вимагається бути чимось більшим, ніж 125-кілограмовий джаггернаут, який бетонує власну трисекундну зону й більше нічого не вміє.

Вже треба було бути габаритним і при цьому досить мобільним. Келлі був таким.

Вміти закинути з-за дуги, щоб розтягувати оборону суперників? Без питань. Відсоток дальніх — пристойні 36,9% за кар’єру. Наприклад, Святослав Михайлюк зараз має 36,3%.

Не підводити команду, виходячи на лінію штрафних? Олінік влучає стабільні 80%.

До того ж Келлі чудово діє при розмінах під час пік-енд-роллів чи пік-енд-попів. Його універсальність цінувалася у будь-якій команді.

Олінік проти Батьківщини

Побачити високий рівень гравця вдалося і збірній Україні. "Синьо-жовті" готувалися до чемпіонату світу 2014 у Словенії на міжнародному товариському турнірі. Одним із суперників стали канадці.

"Кленові листки" впевнено вели гру до перемоги, проте підопічні Майка Фрателло зуміли відіграти 10 очок в останні дві хвилини гри й перевели гру в овертайм.

Можливо, навіть би вдалося здобути перемогу, якби в той вечір за суперників не виблискував високий, з дивною зачіскою хлопець та ще й з українським прізвищем. Канада виграла зустріч (80:75), а Келлі Олінік став найкращим у її складі: 18 очок, 7 підбирань та 3 передачі.

Келлі та його відданість збірній Канади

На цьогорічному драфті під №9 Мемфіс обрав Зака Іді - здоровенного 224-сантиметрового гіганта, який останні два сезони визнавався найкращим гравцем NCAA. Він відмовився допомогти Канаді на Олімпіаді через бажання краще підготуватися до виступів в НБА.

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Тому роль бігмена Келлі для “клинових листків” стала ще більш ключовою. Так, Жорді Фернандес на ОІ перевагу надає Двайту Павеллу. Що досить дивно, адже Олінік у своїх клубах завжди показував кращі цифри, ніж його конкурент по збірній. Та навіть виходячи з лави, цей чудний дивак завжди один з найкращих по самовіддачі у національній команді.

У тому ж матчі зі збірною України 2014 року Келлі був єдиним гравцем з НБА. Звичайно, тоді плеяда канадців у найсильнішій лізі світу була значно скромнішою, але навіть ті гравці, котрі мали контракти з командами асоціації, не завжди мали бажання тратити відпустку на табір збірної. Келлі, навпаки, любив.

У 2015 році Канада вперше з 2001 року здобула бронзу на FIBA Americas Championship. У 2023 році канадці стали третіми на чемпіонаті світу з баскетболу - перша нагорода на великому турнірі з часів тої самої Олімпіади 1936 року. За 8 років багато чого змінилося. Незмінним був лише Келлі Олінік. Він був у складі бронзових призерів і 2015 року, і 2023 року.

Склад географічних сусідів США вражає: лідер переможців Західної конференції Оклахоми Шай Гілджес-Александер, друга зірка чемпіонського Денвера Джамал Мюррей, один з ключових гравців Нікс Ер Джей Барретт, топові виконавці захисного плану Лу Дорт та Діллон Брукс, відкриття минулого сезону Ендрю Нембхард з Індіани, а також інші далеко не останні виконавців у своїх командах.

Вивчивши їх імена та успіхи, розумієш, чому Двейн Вейд, Пол Пірс та експерти з американського телебачення вважають саме Канаду головною перепоною для перемоги “зірково-смугастих” на паризьких іграх. У них є чудовий шанс довести це, адже сітка плей-оф склалась так, що представники Північної Америки зможуть помірятися силами лише у фінальній зустрічі.

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