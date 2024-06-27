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Михайлюк почав продавати капелюх з чемпіонського параду: кошти підуть на підтримку України

Владислав Уткін — 27 червня, 15:45
Михайлюк почав продавати капелюх з чемпіонського параду: кошти підуть на підтримку України

Захисник Бостон Селтікс Святослав Михайлюк запустив продаж спеціального капелюха з надписом "Boston Svi Party" з параду на честь чемпіонства Національної баскетбольної асоціації.

Про це український баскетболіст повідомив у соцмережах.

Одиниця товару коштує 33 долари. Усі зароблені гроші підуть українським сім'ям, які постраждали від збройної агресії росії.

Раніше ми повідомляли, що Михайлюк став другим українцем в історії після Станіслава Медведенко, який здобув чемпіонство НБА.

NBA Святослав Михайлюк Бостон Селтікс

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