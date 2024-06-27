Михайлюк почав продавати капелюх з чемпіонського параду: кошти підуть на підтримку України
Захисник Бостон Селтікс Святослав Михайлюк запустив продаж спеціального капелюха з надписом "Boston Svi Party" з параду на честь чемпіонства Національної баскетбольної асоціації.
Про це український баскетболіст повідомив у соцмережах.
Одиниця товару коштує 33 долари. Усі зароблені гроші підуть українським сім'ям, які постраждали від збройної агресії росії.
Раніше ми повідомляли, що Михайлюк став другим українцем в історії після Станіслава Медведенко, який здобув чемпіонство НБА.