Михайлюк почав продавати капелюх з чемпіонського параду: кошти підуть на підтримку України

Захисник Бостон Селтікс Святослав Михайлюк запустив продаж спеціального капелюха з надписом "Boston Svi Party" з параду на честь чемпіонства Національної баскетбольної асоціації.

Про це український баскетболіст повідомив у соцмережах.

Одиниця товару коштує 33 долари. Усі зароблені гроші підуть українським сім'ям, які постраждали від збройної агресії росії.

Ever since the parade when I walk around Boston, everyone has been asking where they can buy the Boston Svi Party hat. You can find them at https://t.co/6N34P1VRUL — Svi Mykhailiuk (@Sviat_10) June 26, 2024

Раніше ми повідомляли, що Михайлюк став другим українцем в історії після Станіслава Медведенко, який здобув чемпіонство НБА.