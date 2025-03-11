Навчаю молодь, передаю чемпіонський досвід: Михайлюк – про свої задачі в Юті

Український баскетболіст Юти Джаз Святослав Михайлюк назвав свої задачі в команді. Він визнав, що виконує роль ветерана в колективі та передає досвід, який здобув, зокрема, і в Бостоні.

Про це він сказав у коментарі для CLNS Media.

"У Селтікс я відчув ідеальну хімію команди і те, як усі повинні підходити до гри в баскетбол на паркеті. Дізнався про маленькі деталі, які формують команду і роблять її кращою, більш згуртованою. Кожній команді потрібно цьому навчитися, якщо вони хочуть дійти до фіналу та виграти чемпіонат. Мені вдалося вивчити ці дрібні деталі і зараз можу розказати молодим хлопцям. Джаз – дуже молода команда, треба навчати партнерів дрібницям, робити їх кращими в довгостроковій перспективі. Я перейшов в Юту на цей сезон і мене тут сприймають свого роду ветеранським голосом в команді, який приносить трохи чемпіонського досвіду і культури. Це зовсім інша команда у порівнянні з Бостоном, але моє перебування тут дуже захоплююче. Я маю змогу грати з молоддю, навчати хлопців, що треба зробити, щоб стати краще і досягти нашого повного потенціалу. Безперечно, мені пощастило бути частиною чемпіонського Бостона, а потім прийняти участь в параді – така честь випадає далеко не кожній людині. Я бажаю кожному відчути подібне, особливо в Бостоні з його нереальною фанатською базою", – сказав Михайлюк.

Нагадаємо, перед сьогоднішньою грою з Бостоном український гравець Юти отримав свій чемпіонський перстень за перемогу в минулому сезоні.