Українця і команду підвела реалізація: Михайлюк набрав 13 очок у матчі з Фініксом

Українець Святослав Михайлюк набрав 13 очок у матчі Національної баскетбольної асоціації проти Фінікса.

Його Юта поступилася Санз із рахунком 106:114.

Михайлюк відіграв 19 хвилин і отримав 15 кидків. Він влучив 5/7 двоочкові і лише 1/8 триочкові.

Зазначимо, що "джазмени" загалом дуже невдало кидали дальні кидки, влучивши лише 9 спроб із 42 (21,4%) з-за дуги.

Українець також зібрав 4 підбирання, віддав 7 передач та зробив 1 перехоплення. У пасиві Святослава 4 втрати. Він не порушував правила. Показник плюс-мінус із ним на паркеті склав "+2".

Нагадаємо, рекордним показником українця за цей сезон є 18 очок у грі з Брукліном.