Визначились символічна збірна та MVP третього тижня Суперліги

Визначено символічну збірну та MVP третього тижня української Суперліги з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Символічна збірна Суперліги 24-28 жовтня

Брекстон Логвінс (Кривбас) – 16.5 очка, 6.0 передачі, 4.5 підбирання, 2.5 передачі (РЕ 19.0)

Павло Буренко (Київ-Баскет) – 23.0 очка, 3.5 передачі, 2.0 підбирання (РЕ 15.0)

Денис Клевзуник (Київ-Баскет) – 17.5 очка, 5.0 підбирання, 2.0 перехоплення (РЕ 17.0)

Род Браун (Рівне) – 11.0 очка, 9.0 підбирання, 2.0 передачі (РЕ 15.0)

Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) – 18.0 очка, 6.0 підбирання, 4.0 передачі (РЕ 23.5)

MVP ігрового тижня визнано форварда Київ-Баскета Дениса Клевзуника. Столичний клуб пройшов бабл в Черкасах без втрат, здолавши Кривбас (75:65) та Черкаські Мавпи (92:72), завдавши господарям майданчика другої поразки в сезоні в рамках центрального матча тижня.

В обох зустрічах Денис продемонстрував якісну гру, набравши 14 очок, 6 підбирань та 3 перехоплення проти криворіжців та 21 очко при 6/8 кидках з гри в матчі проти Черкаських Мавп (РЕ 22).