Кривбас програв Київ-Баскету в матчі регулярного чемпіонату Суперліги

Сьогодні, 24 жовтня, відбувся перший з двох матчів ігрового дня української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25.

Зокрема, на паркеті черкаського Палацу Спорту "Будівельник" Київ-Баскет переграв Кривбас.

Найрезультативнішим гравцем матчу став баскетболіст столичного клубу Павло Буренко, який набрав 21 очко та віддав 4 результативні передачі.

Суперліга – регулярний чемпіонат

24 жовтня

Кривбас – Київ-Баскет 65:75 (17:23, 14:17, 21:23, 13:12)

Кривбас: Бублик 20, Ловінгс 11, Хант 11, Биков 9

Київ-Баскет: Буренко 21+1+4, Клевзуник 14, Карпюк 9, Сафонов 8, Сандул 7

У ще одному матчі ігрового дня Черкаські Мавпи зіграють проти Прикарпаття-Говерли. Початок зустрічі о 18:00.