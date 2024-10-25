Київ-Баскет здобув третю перемогу поспіль у Суперлізі, перегравши лідера чемпіонату Черкаських Мавп

Сьогодні, 25 жовтня, відбувся другий з трьох матчів ігрового дня української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25.

На паркеті черкаського Палацу Спорту "Будівельник" Київ-Баскет впевнено переграв лідера чемпіонату БК Черкаські Мавпи з рахунком 92:72.

Найрезультативнішим гравцем матчу став капітан киян Павло Буренко, який записав у свій актив 25 очок, зробив 3 підбирання та віддав 3 асисти.

Суперліга – регулярний чемпіонат

25 жовтня

Черкаські Мавпи – Київ-Баскет 72:92 (18:29, 17:233, 13:20, 24:20)

Черкаські Мавпи: Холод 20 + 6 підбирань + 3 асисти, Кошеватський 13 + 2 підбирання + 6 асистів, Агафонов 12 + 5 підбирань + 5 асистів

Київ-Баскет: Буренко 25 + 3 підбирання + 3 асисти, Клевзуник 21 + 4 підбирання + 1 асист, Сафонов 17 + 2 підбирання + 2 асисти

Ця перемога стала для киян третьою поспіль. Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Кривбас обіграв Говерлу з рахунком 72:71.

У заключній зустрічі дня Рівне зустрінеться зі Старим Луцьком.