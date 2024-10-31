Київ-Баскет зіграє з Говерлою, Черкаські Мавпи – проти Кривбаса в Суперлізі
Черкаські Мавпи та від Київ-Баскет
ФБУ
Сьогодні, 31 жовтня, відбудеться 2 матчі четвертого ігрового тижня в баскетбольній Суперлізі України.
Зокрема, Говерла зійдеться у поєдинку з Київ-Баскетом, а Черкаські Мавпи поміряються силами з Кривбасом.
Суперліга – регулярний чемпіонат
31 жовтня
18:00. Говерла – Київ-Баскет
19:00. Черкаські Мавпи – Кривбас
Нагадаємо, напередодні MVP ігрового тижня було визнано форварда Київ-Баскета Дениса Клевзуника.
Столичний клуб пройшов бабл в Черкасах без втрат, здолавши Кривбас (75:65) та Черкаські Мавпи (92:72), завдавши господарям майданчика другої поразки в сезоні в рамках центрального матчу тижня.