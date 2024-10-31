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Київ-Баскет зіграє з Говерлою, Черкаські Мавпи – проти Кривбаса в Суперлізі

Андрій Яросименко — 31 жовтня, 08:06
Київ-Баскет зіграє з Говерлою, Черкаські Мавпи – проти Кривбаса в Суперлізі
Черкаські Мавпи та від Київ-Баскет
ФБУ

Сьогодні, 31 жовтня, відбудеться 2 матчі четвертого ігрового тижня в баскетбольній Суперлізі України.

Зокрема, Говерла зійдеться у поєдинку з Київ-Баскетом, а Черкаські Мавпи поміряються силами з Кривбасом.

Суперліга – регулярний чемпіонат
31 жовтня

18:00. Говерла – Київ-Баскет

19:00. Черкаські Мавпи – Кривбас

Нагадаємо, напередодні MVP ігрового тижня було визнано форварда Київ-Баскета Дениса Клевзуника.

Столичний клуб пройшов бабл в Черкасах без втрат, здолавши Кривбас (75:65) та Черкаські Мавпи (92:72), завдавши господарям майданчика другої поразки в сезоні в рамках центрального матчу тижня.

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