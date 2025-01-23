Дніпро здолав Київ-Баскет у битві лідерів Суперліги

У четвер, 23 січня, відбувся центральний матч ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Київ-Баскет на домашньому майданчику поступився БК Дніпро.

Поєдинок завершився з рахунком 63:72.

Найрезультативнішим гравцем матчу став 34-річний захисник Павло Буренко, в активі якого 33 очки, 3 підбирання та 1 передача.

У Дніпра найкращим став 35-річний Володимир Конєв – 21 очко.

Для дніпрян це була 15 перемога у сезоні, які зі 100% показником продовжують очолювати турнірну таблицю. Київ-Баскет з 14 перемогами у 18 поєдинках йде другим.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 23 січня

Київ-Баскет – Дніпро 63:72 (21:24,10:17,23:14,9:17)

Київ-Баскет: Буренко 33, Сандул 7 + 14 підбирань + 3 блок-шоти, Клевзуник 6 + 10 підбирань, Сафонов 4 - 5 втрат, Когут 2 — старт; Сушкін 11, Зайцев 0, Карпюк 0

Дніпро: Конєв 21 - 6 втрат, Горобченко 6, Тимофеєнко 15, Дубоненко 5, Сипало 2 — старт; Закурдаєв 12 + 7 підбирань, Загреба 8, Сорочан 0, Ліщина 0

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня Запоріжжя обіграло Говерлу.