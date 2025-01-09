БК Рівне у напруженому матчі переміг Прикарпаття-Говерлу в чемпіонаті Суперліги

У четвер, 9 січня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Говерла поступилася Рівному.

Зустріч завершилася з рахунком 66:57.

У складі переможців та взагалі найрезультативнішим гравцем поєдинку Дмитро Головчик, який записав до свого активу 19 очок. Він також виконав 5 підбирань, зробив 7 перехоплень та віддав 2 асисти.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 9 січня

Прикарпаття-Говерла – Рівне 57:66 (14:19, 17:17, 15:9, 11:21)

Говерла: Рід 15, Кабацюра 13 + 3 блок-шоти, Морозов 8 + 5 підбирань

Рівне: Головчник 19 + 5 підбирань + 7 перехоплень + 2 асисти, Фуллер 13 + 6 підбирань + 6 перехоплень, Браун 12 + 7 підбирань

У п'ятницю, 10 січня, Рівне зіграє проти Київ-Баскета, а Старий Луцьк протистоятиме господарям бабла Прикарпаття-Говерлі.

Нагадаємо, раніше відбувся ще оди матч ігрового дня, в якому Київ-Баскет обіграв Старий Луцьк.