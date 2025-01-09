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Київ-Баскет впевнено переміг Старий Луцьк у матчі Суперліги

Олександр Булава — 9 січня 2025, 16:47
Київ-Баскет впевнено переміг Старий Луцьк у матчі Суперліги

Сьогодні, 09 січня, Київ-Баскет обіграв Старий Луцьк у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 79:66.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник столичного клубу Олександр Прозапас, в активі якого 19 очок.

Це була третя зустріч команди у сезоні, у двох попередніх матчах перемагали кияни з рахунком 89:86 та 84:74.

Чемпіонат України з баскетболу - Суперліга
09 січня

Київ-Баскет – Старий Луцьк 79:66 (16:16, 19:15, 22:20, 22:15)

Сьогодні відбудеться ще один матч Суперліги, в якому Прикарпаття-Говерла зустрінеться з БК Рівне. Початок – о 18:00 за київським часом.

Київ-Баскет Старий Луцьк Суперліга з баскетболу

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