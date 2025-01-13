Захисник Київ-Баскета став найкращим гравцем тижня у Суперлізі

Визначено символічну збірну та найкращого гравця восьмого тижня української Суперліги з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Зокрема, звання MVP здобув розігруючий Київ-Баскета Павло Буренко. Він допоміг киянам виграти обидва матчі в Івано-Франківську: у грі проти Старого Луцька Буренко записав до активу 16 очок, 7 підбирань та 6 передач (РЕ 18), а в матчі проти віце-чемпіонів України БК Рівне став найкращим гравцем із 28 очками, 6 передачами та 5 підбираннями (РЕ 33).

До того ж у грі проти рівнян Павло встановив новий рекорд сезону Суперліги за кількістю влучних дальніх, забивши 8 триочкових.

За підсумком зіграних зустрічей визначено також символічну пʼятірку ігрового тижня, до якої увійшли представники чотирьох клубів.

Нагадаємо, у неділю, 12 січня, відбувся один з двох запланованих матчів регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому БК Запоріжжя впевнено переграв БК Черкаські Мавпи.

Також цього дня мав відбутися матч між Дніпром та Кривбасом. Однак зустріч було перенесено через затяжну повітряну тривогу в Україні.