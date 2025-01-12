Матч Суперліги між Дніпром та Кривбасом перенесли через повітряну тривогу

Матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу Дніпро – Кривбас перенесено.

Як інформує пресслужба ФБУ, причиною стала тривала повітряна тривога.

Гра розпочалась о 13.00, однак команди встигли зіграти лише 6 хвилин. Рахунок на момент зупинки був 12:7 на користь господарів паркету.

Поєдинок проходить у СК "Шиннік" у Дніпрі.

Як відомо, у ще одному матчі дня БК Запоріжжя зіграє проти Черкаським Мавп. Початок зустрічі заплановано на 16:00.