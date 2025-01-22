Черкаські Мавпи підсилилися американським легіонером з Угорщини

Черкаські Мавпи оголосили про підписання контракту з американським свінгменом Майклом Дюпрі.

Про це повідомляє сайт українського клубу.

"Підписання Дюпрі – важливий крок для Черкаських Мавп. Завдяки його багатому досвіду та високій результативності, Майкл має всі шанси стати лідером команди та допомогти клубу досягти нових вершин у поточному сезоні. Вболівальники можуть очікувати яскравої гри від цього універсального американця. Вітаємо в родині, Майкл!", – йдеться у заяві Мавп.

30-річний баскетболіст грав у середній школі за команду Кардіналс. Потім він виступав за Веном та команду з рідної Такоми.

Дюпрі є вихованцем університету Норсвест. Після коледжу баскетболіст розпочав кар'єру в Американській баскетбольній асоціації де виступав за Сіетл Маунтінієрс. Після періоду вдома Майкл вирушив до Австралії.

Цей сезон Дюпрі починав у венгерському Веспремі, де набирав у середньому 22,7 очка, 5,2 підбирання та 3,3 передачі за 31,8 хвилини на майданчику. Він влучав 52,7% кидків з гри, 34% триочкових та 80% штрафних.

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На даний момент Черкаські Мавпи посідають четверте місце української Суперліги, вигравши 9 з 18 матчів.

Раніше стало відомо, що вихованець Черкаських Мавп Святослав Михайлюк провів найрезультативніший свій матч у нинішньому сезоні НБА.