Колишній капітан Черкаських Мавп продовжить кар’єру в клубі Вищої ліги

Два гравці з досвідом виступів в Суперлізі продовжать кар’єру в Вищій лізі.

Про це повідомляє Basket.com.ua.

За інформпцією джерела, Нікіта Руслов, який відіграв 10 сезонів у складі Черкаських Мавп, підсилив Самбір. В минулому сезоні 28-річний захисник в 34 матчах Суперліги за 19 хвилин на паркеті набирав 5.1 очка та 2.3 передачі. В 2018 році Руслов став чемпіоном України в складі черкаського клубу.

Ще один гравець з досвідом виступів в елітному дивізіоні Сергій Скіра підсилив інший клуб Вищої ліги – ДіДіБао. Центровий починав сезон у Запоріжжі, в складі якого 9 матчах за 14 хвилин набирав 4.3 очка та 2.4 підбирання. 24-річний бігмен дебютував у Суперлізі в сезоні 2020/21 у складі Мавп, за яких відіграв більшу частину карʼєри. Минулий сезон Скіра завершував у складі Київ-Баскета.

Самбір посідає перше місце в турнірній таблиці Вищої ліги із 10 перемогами в 11 матчах. ДіДіБао йде четвертим із показником 6-5. В плейоф Вищої ліги вийдуть шість команд.

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 січня відбулась низка матчів Національної баскетбольної асоціації.