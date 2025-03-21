Кривбас та Говерла відкриватимуть черкаський бабл Суперліги

У п'ятницю, 21 березня, черкаським баблом повертається регулярний сезон Суперліги, який наближається до свого завершення.

У першому матчі бабла зустрінуться Кривбас та Говерла, команди з різними турнірними завданнями.

Криворіжці ще мають можливість піднятися вище в таблиці та посісти третє місце. Наразі підопічні Олександра Ворони йдуть п'ятими.

У той же час івано-франківці майже втратили шанси на те, щоб залишити останнє місце та уникнути протистояння з Дніпром у першому раунді плейоф.

Поєдинок між Кривбасом та Говерлою проходитиме в СК "Будівельник" та розпочнеться о 17:00.

Чемпіонат України з баскетболу – регулярний сезон

21 березня

17:00 Кривбас – Говерла

Черкаський бабл Суперліги продовжиться завтра, 22 березня, коли Говерла проведе свій другий матч. Її наступним суперником будуть місцеві Мавпи. Ця гра розпочнеться о 15:00.

Нагадаємо, що завтра також відбудеться фінал Кубку України, у якому зійдуться Дніпро та Рівне. Старт цього поєдинку запланований на 13:00.