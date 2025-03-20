Горобченко – про фінал Кубку України: Дніпро – фаворит, хочемо залишити трофей у себе

Один з лідерів Дніпра Михайло Горобченко поділився своїми думками щодо майбутнього протистояння з Рівним у фіналі Кубку України.

Слова 27-річного розігруючого наводить сайт ФБУ.

Горобченко не приховує, що саме лідер Суперліги, який не зазнав жодної поразки цього сезону, є фаворитом на перемогу. До того ж, дніпряни є чинним володарем трофею. Гравець хоче, щоб кубок залишився у Дніпрі.

"Як не крути, ми є фаворитами. Йдемо без поразок у Суперлізі. Виграли в Рівного всі чотири матчі регулярного чемпіонату. Певно, невеликий тиск існує, бо ми гратимемо в Дніпрі, рідному місті, перед своїми вболівальниками. Хочеться лишити Кубок України вдома. Хочемо показати хорошу гру. Маємо гарний зал, тут завжди атмосферно. Тому дуже очікуємо на цей фінал. Гратимемо на всі 100%", – сказав Михайло.

Горобченко пригадав, як минулого року Дніпро грав у фіналі з Прометеєм, і наскільки складним вийшов той поєдинок.

"Минулого розіграшу кубку Прометей мав хорошу команду, з амбіціями. Ми думали, що вийдуть у фінал кияни, але слобожанці тоді всіх здивували. Вони хотіли бути у Суперлізі, мали добрий склад. Тому на Прометей ми налаштовувалися, як на команду Суперліги. Він дав нам хороший бій. Дніпро контролював гру, але довів її до такого завершення, що прийшлося трішки понервувати. Той фінал у Києві ми виграли з різницею у 1 бал".

На думку баскетболіста, командам куди важче захищати статус володаря кубку, ніж вигравати його вперше.

"Знову вигравати медалі та кубки важче, ніж вперше. Минулого року ми стали чемпіонами Суперліги та виграли кубок. Тому цього сезону нам треба прикласти вдвічі більше зусиль, щоб довести, що це не було випадково. Кубок завжди є кубок. Тут не важливо, яка стадія: 1/8, 1/4, 1/2 чи фінал. Програв один матч – і за тебе забудуть. На кожну гру кубка треба мати налаштування, як на фінал".

Нагадаємо, що фінал Кубку України між Дніпром та Рівним відбудеться у суботу, 22 березня. Старт матчу запланований на 13:00.

Раніше форвард БК Рівне Род Браун розповів, за рахунок чого його команда може обіграти майбутнього суперника та фаворита протистояння.