Визначилися всі учасники "Фіналу чотирьох" Суперліги: відомі пари
У п'ятницю, 10 квітня, визначилися всі учасники "Фіналу чотирьох" Суперліги України з баскетболу.
Останніми учасниками 1/2 стали Київ-Баскет та БК Рівне, які вибили Запоріжжя та Говерлу відповідно.
Раніше у півфінал пробилися Дніпро, який без проблем подолав супротив Черкаських Мавп, а також Харківські Соколи, які вибили у чвертьфіналі Ніко-Баскет.
Суперліга України з баскетболу
1/2 фіналу
БК Рівне – Дніпро
Київ-Баскет – Харківські Соколи
Перший матч півфінальної серії між Харківськими Соколами та Київ-Баскетом відбудеться 15 квітня о 13:00. Рівне та Дніпро зіграють 16 квітня.
Другі матчі відбудуться 18-19 квітня, а треті (за необхідності): 21-22 квітня.
Напередодні капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова у складі турецького клубу Чукурува Мерсін здобула перемогу в жіночому Єврокубку.