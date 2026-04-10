Усі розділи
Визначилися всі учасники "Фіналу чотирьох" Суперліги: відомі пари

Олексій Мурзак — 10 квітня 2026, 21:15
ФБУ

У п'ятницю, 10 квітня, визначилися всі учасники "Фіналу чотирьох" Суперліги України з баскетболу.

Останніми учасниками 1/2 стали Київ-Баскет та БК Рівне, які вибили Запоріжжя та Говерлу відповідно.

Раніше у півфінал пробилися Дніпро, який без проблем подолав супротив Черкаських Мавп, а також Харківські Соколи, які вибили у чвертьфіналі Ніко-Баскет.

Суперліга України з баскетболу
1/2 фіналу

БК Рівне – Дніпро

Київ-Баскет – Харківські Соколи

Перший матч півфінальної серії між Харківськими Соколами та Київ-Баскетом відбудеться 15 квітня о 13:00. Рівне та Дніпро зіграють 16 квітня.

Другі матчі відбудуться 18-19 квітня, а треті (за необхідності): 21-22 квітня.

Напередодні капітан жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова у складі турецького клубу Чукурува Мерсін здобула перемогу в жіночому Єврокубку.

