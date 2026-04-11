Затверджено розклад матчів 1/2 фіналу Суперліги

Олексій Мурзак — 11 квітня 2026, 17:56
ФБУ

Федерація баскетболу України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу Суперліги.

Як відомо, туди пробилися Харківські Соколи, Київ-Баскет, БК Рівне та чинний чемпіон першості Дніпро.

Суперліга України з баскетболу
1/2 фіналу
15 квітня

13:00 Харківські Соколи – Київ-Баскет

16 квітня

18:00 Дніпро – Рівне

18 квітня

13:00 Київ-Баскет – Харківські Соколи

19 квітня

14:00 Рівне – Дніпро

Дата та час проведення третього матчу (за необхідністю) будуть оголошені додатково.

Напередодні стало відомо, що віцепрезидент Федерації баскетболу України подав у відставку.

