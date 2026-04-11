Затверджено розклад матчів 1/2 фіналу Суперліги
Федерація баскетболу України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу Суперліги.
Як відомо, туди пробилися Харківські Соколи, Київ-Баскет, БК Рівне та чинний чемпіон першості Дніпро.
Суперліга України з баскетболу
1/2 фіналу
15 квітня
13:00 Харківські Соколи – Київ-Баскет
16 квітня
18:00 Дніпро – Рівне
18 квітня
13:00 Київ-Баскет – Харківські Соколи
19 квітня
14:00 Рівне – Дніпро
Дата та час проведення третього матчу (за необхідністю) будуть оголошені додатково.
Напередодні стало відомо, що віцепрезидент Федерації баскетболу України подав у відставку.