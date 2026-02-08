Харківські Соколи на виїзді здолали Ніко-Баскет у Суперлізі

У неділю, 8 лютого, Харківські Соколи на виїзді переграли Ніко-Баскет у межах регулярного сезону чемпіонату України з баскетболу.

Матч завершився із рахунком 80:72.

Господарі, підсилені ексгравцями Кривбасу, зуміли нав'язати боротьбу і навіть зрівняти рахунок (51:51), проте гості відповіли вирішальним ривком наприкінці гри. Героєм зустрічі став Максим Нікітін, який зробив потужний дабл-дабл із 15 очок та 11 підбирань.

Цей успіх дозволив харків'янам закріпитися на другій сходинці турнірної таблиці Суперліги, тоді як миколаївці залишилися на сьомій позиції.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

8 лютого

Ніко-Баскет – Харківські Соколи 72:80 (10:17, 26:23, 22:20, 14:20)

Ніко-Баскет: Сафонов 10 + 3 підбирання, Молтрі 7, Водолазський 19 + 7 підбирань, Пікок 11 + 7 підбирань + 5 передач, Грищук 12 + 11 підбирань – старт; Зайцев 6 + 3 передачі, Лук'ян 7, Гарбар 0, Лихой 0.

Харківські Соколи: Хохоник 5 + 11 передач, Соловйов 15 + 3 підбирання, Клімов 19, Нікітін 15 + 11 підбирань, Заплотинський 8 + 5 підбирань – старт; Клебан 5, Микита Безима 3, Максим Безима 3, Мартинов 7, Шавгаров 0.

Напередодні Федерація баскетболу України виключила Кривбас зі складу учасників Суперліги.

Клуб припинив участь в чемпіонаті через фінансові проблеми. Результати всіх ігор криворіжців в регулярному чемпіонаті Суперліги сезону-2025/26 було анульовано разом із набраними та пропущеними очками суперників.