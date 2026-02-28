Українська правда
Дніпро розгромив Харківських Соколів у центральному матчі Суперліги

Олексій Мурзак — 28 лютого 2026, 17:20
Дніпро розгромив Харківських Соколів у центральному матчі Суперліги
У суботу, 28 лютого, відбувся черговий матч Суперліги України з баскетболу, у якому Дніпро розгромив Харківських Соколів.

Центральний поєдинок тижня завершився з рахунком 98:58.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став форвард дніпропетровського клубу Ігор Дубоненко, який набрав 22 очки. У складі Соколів найкращим був захисник Ігор Клімов, в активі якого 18 очок.

Після цієї перемоги Дніпро посилив своє лідерство в турнірній таблиці першості, Соколи залишилися на другому місці.

Суперліга – Регулярний чемпіонат
28 лютого

Дніпро – Харківські Соколи 98:58 (27:11, 22:15. 24:12, 25:20)

Напередодні відбувся ще один матч, у якому Запоріжжя програло Черкаським Мавпам.

