Дніпро розгромив Харківських Соколів у центральному матчі Суперліги
ФБУ
У суботу, 28 лютого, відбувся черговий матч Суперліги України з баскетболу, у якому Дніпро розгромив Харківських Соколів.
Центральний поєдинок тижня завершився з рахунком 98:58.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став форвард дніпропетровського клубу Ігор Дубоненко, який набрав 22 очки. У складі Соколів найкращим був захисник Ігор Клімов, в активі якого 18 очок.
Після цієї перемоги Дніпро посилив своє лідерство в турнірній таблиці першості, Соколи залишилися на другому місці.
Суперліга – Регулярний чемпіонат
28 лютого
Дніпро – Харківські Соколи 98:58 (27:11, 22:15. 24:12, 25:20)
Напередодні відбувся ще один матч, у якому Запоріжжя програло Черкаським Мавпам.