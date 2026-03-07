Київ-Баскет поступився Черкаським Мавпам, Говерла переграла Запоріжжя у Суперлізі

У суботу, 7 березня, відбулись матчі регулярного сезону Суперліги України з баскетболу.

Говерла обіграла Запоріжжя, а Черкаські Мавпи вперше в сезоні перемогли Київ-Баскет. Зазначимо, що для киян це друга поразка за два дні, напередодні столичний колектив поступився Харківським Соколам.

Суперліга з баскетболу – Регулярний чемпіонат

7 березня

Прикарпаття-Говерла – Запоріжжя 80:74 (24:26, 26:15, 14:14, 16:19)

Прикарпаття-Говерла: Браун 13, Рід 20 + 8 передач, Кабацюра 9 + 5 підбирань, Старцев 19, Морозов 5 + 6 підбирань – старт; Чугунов 7, Марків 5, Дмитренко 2, Кузнецов 0 + 7 підбирань

Запоріжжя: Метьюз 20, Ловінгс 18 + 5 підбирань + 5 передач, Кіктєв 3 + 6 підбирань, Буц 18 + 15 підбирань, Петренко 8 + 6 підбирань – старт; Кліманов 4, Величко 3.

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 70:84 (20:19, 20:17, 20:20, 10:28)

Нагадаємо, ігровий день розпочався із матчу між БК Рівне та Харківськими Соколами.