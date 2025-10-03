Українська правда
Дніпро переграв БК Черкаські Мавпи у матчі Суперліги України

Олексій Мурзак — 3 жовтня 2025, 19:59
БК Дніпро

У п'ятницю, 3 жовтня, чинний чемпіон Суперліги розпочав захист свого титулу у принциповому виїзному протистоянні з Черкаськими Мавпами, чинним бронзовим призером турніру.

Перемогу з рахунком 72:62 святкували баскетболісти дніпровського клубу.

Найрезультативнішим у складі переможців став Станіслав Тимофеєнко, який набрав 19 очок. У Черкаських Мавп 19 очок набрав Лев Кошеватський.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон
3 жовтня

Черкаські Мавпи – Дніпро 62:72 (21:14, 16:24, 12:12, 13:22)

Нагадаємо, напередодні у матчі-відкритті нового сезону Харківські Соколи перемогли БК Запоріжжя.

Як відомо, Дніпро не зміг пройти до основного раунду Кубку Європи ФІБА. Підопічні Володимира Коваля двічі програли румунській Короні Брашов, а через найгіршу різницю очок вони не отримали путівку до наступного етапу в статусі "лакі-лузера".

