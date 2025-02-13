Битва Київ-Баскета та Черкаських Мавп, Говерла зіграє з Кривбасом в івано-франківському баблі Суперліги
У четвер, 13 лютого, в межах регулярного сезону української Суперліги з баскетболу пройдуть два матчі.
О 15:00 на майданчик в Івано-Франківську вийдуть гравці другої та четвертої команд чемпіонату – Київ-Баскет зіграє з Черкаськими Мавпами.
Команда Дмитра Нагорного намагатиметься перервати невдалу серію матчів проти столичного колектива: Мавпи не можуть перемогти киян з листопада 2023 року.
А через три години після початку цієї гри стартуватиме наступна – Говерла та Кривбас визначатимуть сильнішого. Попередні дві зустрічі завершилися на користь підопічних Олександра Ворони.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
13 лютого
15:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи
18:00 Говерла – Кривбас
Завтра ці ж пари перемішаються: Київ-Баскет протистоятиме Кривбасу, у той час як Говерла зустрінеться з Черкаськими Мавпами.
До того ж, завтра стартуватиме бабл у Луцьку, де зіграють Старий Луцьк та Дніпро.
Нагадаємо, що минулої ночі українець Олексій Лень дебютував у складі Лос-Анджелес Лейкерс. Проте його гра не дуже сподобалася фанатам каліфорнійського клубу.