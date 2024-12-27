Черкаські Мавпи програли Кривбасу в межах регулярного чемпіонату Суперліги

У п'ятницю, 27 грудня, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Кривбас переграв БК Черкаські Мавпи.

Зустріч завершилася з рахунком 71:67.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Михайло Бублик з криворізького клубу – 22 очка, шість підбирань та чотири асисти.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 27 грудня

Черкаські Мавпи – Кривбас 67:71 (18:15, 11:17, 19:19, 19:20)

Черкаські Мавпи: Кошеватський 18 + 2 підбираннz, Агафонов 14 + 7 підбирань + 4 асисти, Марченко 13 + 6 підбирань + 3 асисти

Кривбас: Бублик 22 + 6 підбирань + 4 асисти, Ловінгс 15 + 2 підбирання, Келлі 13 + 8 підбирань

Нагадаємо, перед цим поєдинком останні матчі у межах української Суперліги відбулись тиждень тому. Дніпро розгромно переміг Прикарпаття-Говерла – 84:51, а Запоріжжя несподівано обіграло Київ-Баскет – 75:69.

Лідером чемпіонату є Дніпро. Чинний чемпіон виграв усі 11 матчів цього сезону.