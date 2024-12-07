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БК Рівне здолав Запоріжжя у матчі Суперліги

Олексій Мурзак — 7 грудня 2024, 17:59
БК Рівне здолав Запоріжжя у матчі Суперліги
ФБУ

У суботу, 7 грудня, відбувся черговий матч Суперліги України з баскетболу, в якому БК Рівне виграв у Запоріжжя.

Зустріч завершилася з рахунком 82:72.

Найефективнішим гравцем став американський центровий Рівного Род Браун, який набрав 20 очок, виконав 6 підбирань та зробив 5 перехоплень.

Ця перемога стала для БК Рівне 8 в сезоні, наразі команда йде третьою в чемпіонаті, Запоріжжя лише з двома перемогами займає 7-му сходинку.

Ігровий день продовжить матч Старий Луцьк-Університет — БК Дніпро. Початок цієї зустрічі о 18:00 за Києвом.

Суперліга України з баскетболу
Регулярний чемпіонат, 7 грудня

Рівне – Запоріжжя 82:72 (28:17, 20:19, 19:17, 16:18)

Рівне: Браун 20 + 6 підбирань + 5 перехоплень, Соловйов 15 + 5 підбирань, Тимощук 12 + 5 підбирань

Запоріжжя: Дмитренко 17 + 9 підбирань, Хохоник 12 + 8 підбирань, Кабанов 11

Нагадаємо, форвард Дніпра Станіслав Тимофеєнко став найкращим гравцем Суперліги з баскетболу 2024/25 в листопаді.

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