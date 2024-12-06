Визначився найкращий гравець листопада в Суперлізі

Форвард Дніпра Станіслав Тимофеєнко став найкращим гравцем Суперліги з баскетболу 2024/25 в листопаді.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Капітан чемпіонів України допоміг своїй команді пройти місяць без поразок – виграти всі чотири матчі.

В середньому в листопаді (проти Рівного, Старого Луцька, Черкаських Мавп та Запоріжжя) Тимофеєнко набирав 19.5 очка, 7.0 підбирання, 4.0 передачі та 1.3 перехоплення, а його рейтинг ефективності становив рекордні в минулому місяці 24.5 бала.

Тимофеєнко посідає перше місце в лізі за ефективністю (РЕ 23.0), а Дніпро очолює турнірну таблицю, залишаючись єдиною командою Суперліги, яка не програвала в сезоні 2024/25.

Раніше було визначено символічну збірну та найкращого гравця першого етапу Кубку України з баскетболу.