Чемпіон зіграє проти Старого Луцька, Київ-Баскет після поразки проведе гру з Кривбасом у Суперлізі

Сьогодні, 14 лютого, відбудеться 3 матчі баскетбольної Суперліги.

Чинний чемпіон України Дніпро спробує продовжити свою переможну серію в матчі проти Старого Луцька.

Київ-Баскет після вчорашньої поразки від Черкаських Мавп проведе гру з Кривбасом. Черкаський клуб зустрінеться зі "свіжою" Говерлою.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

14 лютого, регулярний сезон

15:00 Київ-Баскет – Кривбас

17:00 Старий Луцьк – Дніпро

18:00 Говерла – Черкаські Мавпи

Нагадаємо, Дніпро має результат 18-0 і лідирує в таблиці. Київ-Баскет (16-7) йде слідом. Черкаські Мавпи з 50% перемог (11-11) посідають третє місце. Аутсайдером сезону є Говерла, яка за 20 поєдинків здобула 3 перемоги.