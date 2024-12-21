Київ-Баскет намагатиметься зупинити Дніпро, Запоріжжя зіграє з Прикарпаття-Говерлою: анонс Суперліги

У суботу, 21 грудня, у межах регулярного сезону Суперліги України з баскетболу пройдуть два матчі.

У першій грі зустрінуться дві найкращі команди чемпіонату: Дніпро зіграє з Київ-Баскетом. Столична команда намагатиметься стати першою, хто завдасть чинному чемпіону першої поразки у сезоні.

Потім на майданчик вийдуть дві найгірші команди чемпіонату: Запоріжжя та Прикарпаття-Говерла зійдуться вдруге за сезон. У попередній грі перемогу здобули запоріжці.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

21 грудня

13:00 Дніпро – Київ-Баскет

16:00 Запоріжжя – Прикарпаття-Говерла

Нагадаємо, що вчора пройшли два поєдинки української Суперліги: Черкаські Мавпи переграли Старий Луцьк, а Кривбас зробив камбек та вирвав перемогу над Рівним.