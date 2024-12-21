Київ-Баскет намагатиметься зупинити Дніпро, Запоріжжя зіграє з Прикарпаття-Говерлою: анонс Суперліги
Київ-Баскет
Київ-Баскет
У суботу, 21 грудня, у межах регулярного сезону Суперліги України з баскетболу пройдуть два матчі.
У першій грі зустрінуться дві найкращі команди чемпіонату: Дніпро зіграє з Київ-Баскетом. Столична команда намагатиметься стати першою, хто завдасть чинному чемпіону першої поразки у сезоні.
Потім на майданчик вийдуть дві найгірші команди чемпіонату: Запоріжжя та Прикарпаття-Говерла зійдуться вдруге за сезон. У попередній грі перемогу здобули запоріжці.
Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
21 грудня
13:00 Дніпро – Київ-Баскет
16:00 Запоріжжя – Прикарпаття-Говерла
Нагадаємо, що вчора пройшли два поєдинки української Суперліги: Черкаські Мавпи переграли Старий Луцьк, а Кривбас зробив камбек та вирвав перемогу над Рівним.