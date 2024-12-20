Черкаські Мавпи здолали Старий Луцьк у матчі Суперліги

У п'ятницю, 20 грудня, відбувся матч баскетбольної Суперліги України між Черкаськими Мавпами та Старим Луцьком.

Господарі арени здобули перемогу із рахунком 72:64.

Лучани вийшли вперед за підсумками першої чверті зусиллями Брендона Лавані, проте, черкащани змогли вирівняти, а згодом і переломити хід гри.

Найрезультативнішим гравцем матчу став Лев Кошевацький, який набрав 17 очок та здійснив два підбирання.

Чемпіонат України з баскетболу — Суперліга

20 грудня, п'ятниця

Черкаські Мавпи — Старий Луцьк 72:64 (19:24, 21:14, 13:11, 19:15)

Черкаські Мавпи: Марченко 8 + 7 підбирань, Холод 13 + 9 підбирань, Кошеватський 17 + 8 передач, Агафонов 13 + 11 підбирань, Клебан 11 + 13 підбирань – старт; Клімов 6, Упир 2, Пирогов 2.

Старий Луцьк: Мусієнко 4 + 6 підбирань + 5 передач, Дюпін 7 + 5 підбирань, Лавані 15, Лесик 9 + 7 підбирань, Горобченко 14 + 5 передач – старт; Прозапас 11, Михайлов 4.

Після 14 зіграних турів Мавпи розмістились на третьому місці у турнірній таблиці Суперліги, в той час, як Старий Луцьк залишається на шостій стрічці.

Зазначимо, що вчора підопічні Міхельсона перемогли БК Рівне.