Кривбас вирвав мінімальну перемогу над Рівним у Суперлізі

У п'ятницю, 20 грудня, у межах регулярної баскетбольної Суперліги України Кривбас здобув перемогу над БК Рівне.

Поєдинок завершився з рахунком 86:84 на користь криворізької команди.

У складі Рівного варто відзначити Олексія Соловйова, який зіграв свій найрезультативніший матч у сезоні, набравши 29 очок, дабл-дабл в активі у Рода Брауна – 20 очок та 12 підбирань.

А головним героєм матчу став автор переможного влучання, найкращий скорер чемпіонату Михайло Бублик. В активі захисника Кривбаса в цьому матчі 30 очок, 8 підбирань та 3 передачі.

Рівне завершив черкаський бабл без перемог, програвши обидва матчі, а Кривбас, в двох матчах записав до активу одну звитягу, закріпившись у середині турнірної таблиці.

Чемпіонат України з баскетболу — Суперліга

20 грудня, регулярний чемпіонат

Кривбас – Рівне 86:84 (25:20, 11:26, 28:16, 22:22)

Кривбас: Бублик 30 + 8 підбирань + 3 передачі, Ловінгс 10 + 3 передачі, Товкач 10 + 5 підбирань, Биков 8, Мельнік 5 + 7 підбирань — старт, Водолазський 14, Келлі 7, Триколенко 2

Рівне: Соловйов 29 + 3 передачі, Браун 20 + 12 підбиран, Гарбар 15 + 8 підбирань, Рябой 10 + 8 підбирань, Головчик 10 + 6 підбирань + 3 передачі — старт, Шептицький 1, Кравченко 0

Напередодні Черкаські Мавпи здолали Старий Луцьк.