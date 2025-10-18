Дніпро зіграє з Ніко-Баскет, Запоріжжя проти Кривбаса, Черкаські Мавпи зустрінуться з Говерлою
Сьогодні, 18 жовтня, стартує третій ігровий тиждень регулярного сезону української Суперліги-2025/26.
Перший ігровий день відкриватимуть гравці Запоріжжя та Кривбаса, команд з нижньої частини турнірної таблиці чемпіонату України. На рахунку обох колективів по одній перемозі.
Потім відбудеться зустріч нинішніх середняків: Черкаські Мавпи зіграють з Говерлою. Чинний чемпіон України Дніпро випробує на собі новачка Суперліги Ніко-Баскет.
Єдина команда, яка ще не знає смаку перемоги, а саме Старий Луцьк спробує виправити становище у поєдинку з чемпіоном Вищої ліги минулого сезону Харківськими Соколами.
Суперліга-2025/26 – регулярний сезон
18 жовтня
13:00 Запоріжжя – Кривбас
14:00 Черкаські Мавпи – Говерла
16:00 Дніпро – Ніко-Баскет
18:00 Харківські Соколи – Старий Луцьк
Турнірна таблиця Суперліги
