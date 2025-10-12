Черкаські Мавпи обіграли Кривбас, Дніпро продовжує перемагати в Суперлізі

Сьогодні, 12 жовтня, в межах другого дня другого ігрового тижня Суперліги України сезону-2025/26 заплановане проведення п'яти матчів.

У стартовому поєдинку Черкаські Мавпи здобули свою другу перемогу, обігравши Кривбас з рахунком 86:78. Ветеран черкаського колективу Андрій Агафонов відзначився дабл-даблом з 17 очок та 12 підбирань.

Потім відбулося дербі Дніпра та Запоріжжя, яке завершилося впевненою перемогою підопічних Володимира Коваля (83:69). Найкращим гравцем зустрічі став Таріг Ейса: форвард запорізької команди зібрав дабл-дабл з 19 очок та 11 підбирань.

О 15:00 розпочалося протистояння Говерли та Київ-Баскету. Пізніше зіграють два новачки Суперліги в особі Ніко-Баскету та Харківських Соколів. А закривати другий ігровий тиждень чемпіонату України будуть Старий Луцьк та Рівне.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон

12 жовтня

Кривбас – Черкаські Мавпи 78:86 (21:25, 16:17, 23:27, 18:17)

Дніпро – Запоріжжя 83:69 (19:19, 28:14, 15:23, 21:13)

15:00 Говерла – Київ-Баскет

16:00 Ніко-Баскет – Харківські Соколи

18:00 Старий Луцьк – Рівне

Турнірна таблиця Суперліги

Нагадаємо, що вчора, 11 жовтня, відбулися чотири матчі другого ігрового тижня Суперліги.