Суперліга. Харківські Соколи перемогли Кривбас

Олексій Мурзак — 11 жовтня 2025, 15:24
ФБУ

У суботу, 11 жовтня, розпочався другий ігровий тиждень регулярного сезону української Суперліги.

У першому матчі Харківські Соколи перемогли Кривбас. Поєдинок завершився з рахунком 71:66.

Пізніше відбудеться зустріч Говерли та Рівного, Ніко-Баскет прийматиме несподіваного аутсайдера Суперліги в особі Черкаських Мавп. Ігровий день закриватимуть Старий Луцьк та Київ-Баскет.

Суперліга – регулярний сезон
11 жовтня

Кривбас – Харківські Соколи 66:71 (12:27, 16:18, 14:16, 24:10)

Нагадаємо, що вчора, 10 жовтня, стартувала жіноча Суперліга України. У матчі-відкритті нового сезону Будівельник розгромив Київ-Баскет.

