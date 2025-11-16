Українська правда
Матч Суперліги Ніко-Баскет – Київ-Баскет перенесено на іншу дату

Олексій Мурзак — 16 листопада 2025, 22:51
ФБУ

Матч Суперліги України з баскетболу між Ніко-Баскетом і Київ-Баскетом, який повинен був відбутися сьогодні, 16 листопада, було перенесено.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Причиною стала тривала повітряна тривога в Миколаєві.

Гра мала відбудится в СК Надія о 17:00, але спершу через повітряну тривогу перед попереднім матчем початок гри був зміщений на 18:00, а нова небезпека не дозволила почати поєдинок.

Нову дату та час проведення гри між цими командами буде оголошено пізніше.

