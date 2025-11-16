Матч Суперліги Ніко-Баскет – Київ-Баскет перенесено на іншу дату
ФБУ
Матч Суперліги України з баскетболу між Ніко-Баскетом і Київ-Баскетом, який повинен був відбутися сьогодні, 16 листопада, було перенесено.
Про це повідомила Федерація баскетболу України.
Причиною стала тривала повітряна тривога в Миколаєві.
Гра мала відбудится в СК Надія о 17:00, але спершу через повітряну тривогу перед попереднім матчем початок гри був зміщений на 18:00, а нова небезпека не дозволила почати поєдинок.
Нову дату та час проведення гри між цими командами буде оголошено пізніше.
