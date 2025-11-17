Суперліга назвала найціннішого гравця та символічну п'ятірку 6 туру регулярного чемпіонату

Американського захисника Кривбаса Александера Пікока визнали найціннішим гравцем 6 туру регулярного чемпіонату Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

Він став найкращим гравцем команди в двох виграних матчах проти Київ-Баскета (24 очка, 9 підбирань, 2 перехоплення, 2 блок-шота) та Рівного (33 очка, 10 підбирань).

В обох матчах рейтинг ефективності Пікока сягнув 30 балів. Легіонер допоміг своїй команди продовжити переможну серію в чемпіонаті до п'яти матчів – це наразі найкраща активна серія в Суперлізі.

За підсумком зіграних зустрічей також було визначено символічну п'ятірку шостого ігрового вікенда, до якої увійшли представники чотирьох клубів.

Символічна п'ятірка 6 туру Суперліги

Богдан Лук'ян (Ніко-Баскет, 1 матч) – 20 очок, 7 підбирань, 4 передачі (РЕ 26)

Александер Пікок (Кривбас, 2 матчі) – 28.5 очка, 9.5 підбирання (РЕ 30.0)

Володимир Конєв (Дніпро, 2 матчі) – 17.0 очка, 5.5 підбирання, 4.5 передачі, 2.0 перехоплення (РЕ 21.0)

Станіслав Тимофеєнко (Дніпро, 2 матчі) – 21.0 очка, 5.5 підбирання, 1.5 блок-шота (РЕ 21.0)

Антон Буц (Запоріжжя, 2 матчі) – 17.0 очка, 11.5 підбирання, 2.0 перехоплення (РЕ 27.5)

Раніше стало відомо, що українські баскетболісти Олексій Лень, який виступає за Реал, і Дмитро Скапінцев, який представляє Хапоель Єрусалим, отримали виклик до національної збірної України.