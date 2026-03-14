Колишній баскетболіст Кривбасу приєднався до ЗСУ

Колишній центровий Кривбасу Сергій Скіра долучився до лав Збройних сил України.

Про це повідомила Tribuna з посиланням на сторінку спортсмена в Intagram.

25-річний баскетболіст опублікував фотографію у військовій формі та підтвердив, що перебуває у Силах оборони.

Під час ігрової кар'єри Скіра виступав за Хімік Южне, одеське Динамо, Черкаські Мавпи, Київ-Баскет, БК Запоріжжя та кам'янець-подільське ДіДіБао.

Сезон-2025/26 Сергій розпочав у складі Кривбасу, за який зіграв 20 матчів. Баскетболіст у середньому проводив на майданчику 22 хвилини, за які набирав 6,6 очка, робив 5,8 підбирання та 0,5 асисти.

Через фінансові труднощі Кривбас знявся з розіграшу Суперліги. До припинення участі в змаганнях криворіжці йшли на четветому місці.

Раніше повідомлялося, що вихованець київського Динамо Максим Казаков був мобілізований до лав ЗСУ.