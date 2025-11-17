Лень та Скапінцев отримали виклики у збірну України на матчі відбору до ЧС-2027

Українські баскетболісти Олексій Лень, який виступає за Реал, і Дмитро Скапінцев, який представляє Хапоель Єрусалим, отримали виклик до національної збірної України.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

"На сьогодні виклики у національну команду отримали усі найсильніші, зокрема і виконавці, які до цього виступали в клубах НБА, а зараз грають у Європі – Дмитро Скапінцев і Олексій Лень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна вийшла до першого етапу відбору світової першості, де вона опинилася у групі А разом з Іспанією, Грузією та Данією. Перші матчі першого етапу відбору ЧС-2027 проходитимуть наприкінці листопада цього року.

Напередодні повідомлялося, що Лень зазнав травми.