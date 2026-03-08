Дніпро на виїзді здолав Говерлу в Суперлізі

У неділю, 8 березня, відбудуться двоє матчів регулярного сезону Суперліги України з баскетболу.

Дніпро завдав виїзної поразки Говерлі, забезпечивши собі ключовий гандикап у першій та третій чвертях. Господарі паркету перевершили суперника у другому та четвертому відрізках гри, але переламати загальний хід протистояння так і не змогли.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став баскетболіст саме івано-франківського колективу – Морозов, тоді як у складі переможців найбільше очок набрав Конєв.

Суперліга з баскетболу – Регулярний чемпіонат

8 березня

Говерла – Дніпро 70:80 (16:29, 23:16, 5:16, 26:19)

Далі о 16:30 Старий Луцьк протистоятиме БК Запоріжжя.

Нагадаємо, що вчора, 7 березня, Дніпро розгромив Старий Луцьк у матчі Суперліги та достроково виграв регулярний сезон