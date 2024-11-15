Старий Луцьк дотиснув Прикарпаття-Говерлу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги

БК Прикарпаття-Говерла був близьким до першої перемоги в сезоні, але програв Старому Луцьку.

Поєдинок завершився з рахунком 73:75.

Найрезультативнішим у матчі став гравець луцької команди Маркіз Джексон, який набрав 28 очок, зробив 5 підбирань та виконав 4 передачі.

Тож, Говерла залишається без перемог і продовжує замикати турнірну таблицю Суперліги, Старий Луцьк залишився 6-м.

Суперліга – регулярний чемпіонат

15 листопада

Старий Луцьк – Прикарпаття-Говерла 75:73 (12:20, 27:24, 21:21, 15:8)

Старий Луцьк: Джексон 28+5 підбипань+4 передачі, Горобченко 13, Рідлі 10

Прикарпаття-Говерла: Стародуб 22, Чугунов 16+8 підбирань, Морозов 13

16 листопада Старий Луцьк зіграє проти Київ-Баскета, а Прикарпаття-Говерла зустрінеться з Рівне-ОШВСМ.