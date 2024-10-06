Кривбас шокував Запоріжжя, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи у Суперлізі

Сьогодні, 6 жовтня, відбулися два матчі Суперліги України з баскетболу.

Чинний чемпіон Дніпро впевнено розібрався з Черкаськими Мавпами – 82:63. Найрезультативнішим гравцем у складі переможців став ветеран Станіслав Тимофєєнко, який набрав 13 очок.

В іншому матчі дня Запоріжжя на власному паркеті сенсаційно програв Кривбасу – 46:69.

Суперліга – регулярний чемпіонат

Дніпро, 6 жовтня

Дніпро – Черкаські Мавпи 82:63 (27:19, 10:12, 23:11, 22:21)

Дніпро: Сипало 12 + 10 підбирань, Тимофеєнко 13, Конєв 10 + 11 підбирань, Закурдаєв 4, Горобченко 12 + 5 передач – старт; Сорочан 9 + 5 підбирань, Дубоненко 7, Загреба 7, Ліщина 5, Колдомасов 3, Тарасенко 0, Кочерга 0

Черкаські Мавпи: Марченко 7, Холод 16 + 5 підбирань, Кошеватський 3 + 7 передач – 6 втрат, Агафонов 9 + 6 передач, Пирогов 7 – старт; Клімов 7, Упир 5, Клебан 4 + 7 підбирань, Фесун 3, Назаренко 2

ПС "Юність", Запоріжжя

БК Запоріжжя — БК Кривбас 46:69 (11:18, 12:24, 7:12, 16:15)

Запоріжжя: Нікітін 8 + 10 підбирань, Ніколайчук 8 + 9 підбирань, Скіра 7, Хохоник 5 + 5 передач, Кабанов 2 — старт; Величко 11 + 5 підбирань, Буц 3, Дмитренко 2 + 6 підбирань + 3 блокшоти, Новіков 0

Кривбас: Бублик 30 + 5 підбирань, Ловінгс 11 + 7 підбирань, Хант 11 + 5 підбирань, Водолазський 6, Товкач 2+11 підбирань — старт; Мельнік 7, Биков 2+4 передачі, Рикунов 0, Бібіков 0, Василенко 0, Устименко 0, Кундик 0

Нагадаємо, 5 жовтня Дніпро вдома розгромив Кривбас, а Черкаські Мавпи обіграли Запоріжжя.