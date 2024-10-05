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Дніпро розгромив Кривбас, Черкаські Мавпи здолали Запоріжжя у Суперлізі

Олександр Булава — 5 жовтня, 19:11
Дніпро розгромив Кривбас, Черкаські Мавпи здолали Запоріжжя у Суперлізі

Сьогодні, 4 жовтня, відбулися два матчі Суперліги України з баскетболу.

Чинний чемпіон Дніпро впевнено розібрався з Кривбасом – 83:48. Найрезультативнішим гравцем матчу став Данііл Сипало, в активі якого 18 очок та 9 підбирань.

В іншому матчі ігрового дня Запоріжжя поступилось Черкаським Мавпам, зігравши вперше за три роки на домашньому майданчику в запорізькому ПС Юність.

Суперліга – регулярний чемпіонат
Дніпро, 5 жовтня

Дніпро – Кривбас 83:48 (21:18, 29:5, 19:7, 14:18)

Дніпро: Сипало 18 + 9 підбирань, Тимофеєнко 13 + 9 підбирань, Конєв 5, Закурдаєв 2, Горобченко 7 + 5 передач – спорт; Тарасенко 13 + 9 підбирань, Колдомасов 10, Загреба 8, Дубоненко 5, Сорочан 2 + 5 передач, Ліщина 0, Кочерга 0

Кривбас: Бублик 11 + 5 підбирань, Ловінгс 4, Василенко 0, Водолазський 7, Хант 9 + 6 підбирань – старт; Биков 7, Рикунов 3, Бібіков 3, Мельнік 2, Товкач 2, Кундик 0

ПС Юність (Запоріжжя)

БК Запоріжжя — Черкаські Мавпи 80:90 (27:28, 18:28, 16:15, 19:19

У неділю, 6 жовтня, Дніпро прийматиме Черкаські Мавпи, а Кривбас відправиться в гості до Запоріжжя.

БК Дніпро БК Запоріжжя БК Кривбас БК Черкаські Мавпи Суперліга з баскетболу

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