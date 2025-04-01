Черкаські Мавпи з камбеком здолали Кривбас у першому матчі плейоф Суперліги

Черкаські Мавпи вдома обіграли Кривбас у першому матчі чвертьфінальної серії плейоф Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 69:65.

Кривбас активно розпочав гру, вигравши першу чверть з відривом у 15 очок. Надалі Мавпи вирівняли гру та змогли виграти три наступні 10-хвилинки.

Ключовим моментом гри став триочковий від Клімова, який вивів господарів вперед за 3 хвилини до завершення матчу, а влучні кидки Агафонова та Пирогова довели перевагу Мавп до 5 очок.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став американський захисник Майкл Дюпрі, в активі якого 21 очко.

Суперліга – плейоф

1/4 фіналу, перший матч

1 квітня

Черкаські Мавпи – Кривбас 69:65 (9:24, 22:14, 13:10, 25:17)

Мавпи: Клімов 9, Кошеватський 8 + 9 передач + 8 підбирань + 6 перехоплень, Агафонов 8 + 6 підбирань + 2 блок-шота, Клебан 5 + 9 підбирань – 3 втрати, Марченко 5, Дюпрі 21, Пирогов 13, Упир 0

Кривбас: Бублик 18 – 4 втрати, Товкач 14 + 10 підбирань, Келлі 11 + 10 підбирань – 5 втрат, Биков 8, Водолазський 5, Ловінгс 7 + 5 передач – 5 втрат, Триколенко 2, Мельнік 0, Рикунов 0

Другий матч серії відбудеться у неділю, 6 квітня.

Зазначимо, що усі серії плейоф Суперліги як і торік, пройдуть у форматі до двох перемог однієї з команд.