Київ-Баскет дотиснув Старий Луцьк у першому матчі плейоф Суперліги

Київ-Баскет вдома обіграв Старий Луцьк у першому матчі чвертьфінальної серії плейоф Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 76:70.

Одним з ключових моментів гри стала результативна гра 18-річного Єгора Сушкіна у четвертій чверті. Зокрема він здобув 5 очок поспіль за 3 хвилини до завершення гри, що допомогло команді піти у відрив в рахунку. У підсумку він став найкращим у столичного колективу.

Водночас найрезультативнішим гравцем поєдинку став американський нападник Луцька Дерік Ньютон.

Суперліга – плейоф

1/4 фіналу, перший матч

1 квітня

Київ-Баскет – Старий Луцьк 76:70 (22:13, 15:23, 18:19, 21:15)

Другий матч серії відбудеться у п'ятницю, 4 квітня.

Зазначимо, що усі серії плейоф Суперліги як і торік, пройдуть у форматі до двох перемог однієї з команд.

Нагадаємо, у першому матчі чвертьфіналу Черкаські Мавпи здолали Кривбас.