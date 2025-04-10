БК Рівне встановив один з кращих снайперських показників сезону Суперліги

БК Рівне встановив один з кращих снайперських показників Суперліги України з баскетболу сезону 2024/25.

Про це повідомила Федерація баскетболу України.

Це сталося у третьому матчі першого раунду плейоф проти Запоріжжя, де рівняни продемонстрували відмінні кидкові показники, реалізувавши 53% двоочкових кидків та 52% атак з дальньої дистанції.

Підопічні Дениса Спиридонова закинули 16 триочкових, повторивши другий кращий показник поточного сезону за кількістю влучань з дальньої дистанції однієї команди.

Топ найкращих показників сезону за триочковими влучаннями

Київ-Баскет – 17 триочкових в матчі проти Рівного (17 з 25, 99:73)

Рівне – 16 триочкових в матчі проти Запоріжжя (16 з 31, 95:63)

Дніпро – 16 триочкових в матчі проти Рівного (16 з 31, 88:66)

Прикарпаття-Говерла – 14 триочкових в матчі проти Дніпра (14 з 33, 88:90)

Загалом по сезону найкращий відсоток реалізації триочкових атак демонструє Дніпро – 36.2%, на другому місці Черкаські Мавпи – 33.5%, а третій кращий показник у Київ-Баскета – 30.8%.

Нагадаємо, 8 березня визначилися півфінальні пари плейоф Суперліги-2024/25.