Черкаські Мавпи зустрінуться із Харківськими Соколами, дві дуелі аутсайдерів у Суперлізі

Сьогодні, 31 жовтня, розпочнеться п'ятий ігровий тиждень регулярного сезону Суперліги України.

У першому матчі туру зустрінуться аутсайдери українського чемпіонату в особі Кривбаса та Старого Луцька. І якщо в останній своїй грі криворіжці здобули другу перемогу в сезоні, то луцький колектив зазнав сьомої поразки з семи можливих.

Також зіграють команди, які перебувають максимально поруч до попередніх: Ніко-Баскет зіграє із Прикарпаття-Говерлою. Новачок вищого дивізіону поки ніяк не вийде на переможний шлях, програвши же шість матчів у сезоні.

Паралельно із цим ігровий день закриватиме протистояння Черкаських Мавп та Харківських Соколів. У минулій грі харків'яни несподівано поступилися Рівному, через що підопічні Валерія Плеханова втратили друге місце таблиці. У черкаської команди все рівно: чотири перемоги, чотири поразки.

Онлайн-трансляція матчів Кривбас – Старий Луцьк та Ніко-Баскет – Прикарпаття-Говерла буде доступна в цій новині та на YouTube-каналі ФБУ. Стежити за подіями гри Черкаські Мавпи – Харківські Соколи можна на Київстар ТБ.

Суперліга – регулярний сезон

31 жовтня

15:00 Кривбас – Старий Луцьк

18:00 Ніко-Баскет – Прикарпаття-Говерла

18:00 Черкаські Мавпи – Харківські Соколи

Турнірна таблиця Суперліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що український центровий Олексій Лень поповнив склад мадридського Реала, вперше покинувши НБА.