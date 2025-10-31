Черкаські Мавпи зустрінуться із Харківськими Соколами, дві дуелі аутсайдерів у Суперлізі
Сьогодні, 31 жовтня, розпочнеться п'ятий ігровий тиждень регулярного сезону Суперліги України.
У першому матчі туру зустрінуться аутсайдери українського чемпіонату в особі Кривбаса та Старого Луцька. І якщо в останній своїй грі криворіжці здобули другу перемогу в сезоні, то луцький колектив зазнав сьомої поразки з семи можливих.
Також зіграють команди, які перебувають максимально поруч до попередніх: Ніко-Баскет зіграє із Прикарпаття-Говерлою. Новачок вищого дивізіону поки ніяк не вийде на переможний шлях, програвши же шість матчів у сезоні.
Паралельно із цим ігровий день закриватиме протистояння Черкаських Мавп та Харківських Соколів. У минулій грі харків'яни несподівано поступилися Рівному, через що підопічні Валерія Плеханова втратили друге місце таблиці. У черкаської команди все рівно: чотири перемоги, чотири поразки.
Онлайн-трансляція матчів Кривбас – Старий Луцьк та Ніко-Баскет – Прикарпаття-Говерла буде доступна в цій новині та на YouTube-каналі ФБУ. Стежити за подіями гри Черкаські Мавпи – Харківські Соколи можна на Київстар ТБ.
Суперліга – регулярний сезон
31 жовтня
15:00 Кривбас – Старий Луцьк
18:00 Ніко-Баскет – Прикарпаття-Говерла
18:00 Черкаські Мавпи – Харківські Соколи
Турнірна таблиця Суперліги
Нагадаємо, що український центровий Олексій Лень поповнив склад мадридського Реала, вперше покинувши НБА.