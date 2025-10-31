Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Черкаські Мавпи зустрінуться із Харківськими Соколами, дві дуелі аутсайдерів у Суперлізі

Олексій Погорелов — 31 жовтня 2025, 08:19
Черкаські Мавпи зустрінуться із Харківськими Соколами, дві дуелі аутсайдерів у Суперлізі
ФБУ

Сьогодні, 31 жовтня, розпочнеться п'ятий ігровий тиждень регулярного сезону Суперліги України.

У першому матчі туру зустрінуться аутсайдери українського чемпіонату в особі Кривбаса та Старого Луцька. І якщо в останній своїй грі криворіжці здобули другу перемогу в сезоні, то луцький колектив зазнав сьомої поразки з семи можливих.

Також зіграють команди, які перебувають максимально поруч до попередніх: Ніко-Баскет зіграє із Прикарпаття-Говерлою. Новачок вищого дивізіону поки ніяк не вийде на переможний шлях, програвши же шість матчів у сезоні.

Паралельно із цим ігровий день закриватиме протистояння Черкаських Мавп та Харківських Соколів. У минулій грі харків'яни несподівано поступилися Рівному, через що підопічні Валерія Плеханова втратили друге місце таблиці. У черкаської команди все рівно: чотири перемоги, чотири поразки.

Онлайн-трансляція матчів Кривбас – Старий Луцьк та Ніко-Баскет – Прикарпаття-Говерла буде доступна в цій новині та на YouTube-каналі ФБУ. Стежити за подіями гри Черкаські Мавпи – Харківські Соколи можна на Київстар ТБ.

Суперліга – регулярний сезон
31 жовтня

15:00 Кривбас – Старий Луцьк

18:00 Ніко-Баскет – Прикарпаття-Говерла

18:00 Черкаські Мавпи – Харківські Соколи

Турнірна таблиця Суперліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що український центровий Олексій Лень поповнив склад мадридського Реала, вперше покинувши НБА.

Суперліга Україна Харківські Соколи БК Кривбас БК Черкаські Мавпи Старий Луцьк Суперліга з баскетболу Ніко-Баскет БК Прикарпаття-Говерла

Суперліга

Київ-Баскет зустрінеться із Черкаськими Мавпами, битва аутсайдерів, Рівне прийме Харківських Соколів у Суперлізі
Битва Київ-Баскета та Харківських Соколів, матчі середняків, Старий Луцьк зіграє з Дніпром у Суперлізі
Старий Луцьк підвищив колишнього асистента до посади головного тренера
Рівне спробує завдати Київ-Баскету першої поразки у сезоні, Дніпро прийматиме Кривбас у Суперлізі
Дніпро зіграє з Ніко-Баскет, Запоріжжя проти Кривбаса, Черкаські Мавпи зустрінуться з Говерлою

Останні новини