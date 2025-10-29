Повернувся до Європи через 12 років: Олексій Лень став гравцем Реала

Український центровий Олексій Лень підписав контракт з мадридським Реалом.

Про це повідомило Sports International Group, яке представляє інтереси гравця.

Інші подробиці контракту невідомі, але журналіст Майкл Скотто стверджує, що угода багаторічна та матиме пункт про дострокове розірвання у разі пропозиції від клубу НБА наступного літа.

Нагадаємо, напередодні Нью-Йорк Нікс відрахував українського центрового. Гравець приєднався до тренувального табору команди у вересні, уклавши негарантовану угоду Exhibit 9.

Huge acquisition in Alex Len for EuroLeague powerhouse Real Madrid. The 32-year-old center also has an NBA opt-out clause for next season in his deal. https://t.co/iAfnGscGk0 — Michael Scotto (@MikeAScotto) October 28, 2025

За Нікс баскетболіст відіграв два матчі, отримавши 18 хвилин ігрового часу, в яких набрав сумарно 7 очок.

Минулого сезону 32-річний Лень набирав у середньому 3,1 підбирання та 2,2 очка та 0,8 асиста за 10 матчів, граючи за Лейкерс.

Загалом в НБА українець виступав з 2013 року, захищаючі кольори Фінікса, Атланти, Сакраменто, Вашингтона та Торонто.

Раніше повідомлялось, що бігмен збірної України Ковальов підписав контракт з німецьким клубом.