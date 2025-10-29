Повернувся до Європи через 12 років: Олексій Лень став гравцем Реала
Український центровий Олексій Лень підписав контракт з мадридським Реалом.
Про це повідомило Sports International Group, яке представляє інтереси гравця.
Інші подробиці контракту невідомі, але журналіст Майкл Скотто стверджує, що угода багаторічна та матиме пункт про дострокове розірвання у разі пропозиції від клубу НБА наступного літа.
Нагадаємо, напередодні Нью-Йорк Нікс відрахував українського центрового. Гравець приєднався до тренувального табору команди у вересні, уклавши негарантовану угоду Exhibit 9.
За Нікс баскетболіст відіграв два матчі, отримавши 18 хвилин ігрового часу, в яких набрав сумарно 7 очок.
Минулого сезону 32-річний Лень набирав у середньому 3,1 підбирання та 2,2 очка та 0,8 асиста за 10 матчів, граючи за Лейкерс.
Загалом в НБА українець виступав з 2013 року, захищаючі кольори Фінікса, Атланти, Сакраменто, Вашингтона та Торонто.
