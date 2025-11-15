Українська правда
Дніпро прийме Харківські Соколи, Кривбас протистоятиме Київ-Баскету у Суперлізі

Олександр Булава — 15 листопада 2025, 10:35
Сьогодні, 15 листопада, в рамках регулярного чемпіонату Суперліги будуть зіграні перші матчі другого кола.

У перший ігровий день шостого туру відбудеться чотири матчі.

Лідер чемпіонату Дніпро вдома прагнутиме реабілітуватися після поразки від Рівного. Дніпряни приймуть Харківських Соколів. Друга команда першості – Київ-Баскет зустрінеться з Кривбасом, Запоріжжя у Дніпрі прийме Черкаські Мавпи, а Рівне зіграє проти Ніка-Баскет.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон
15 листопада

13:00 Дніпро – Харківські Соколи

14:00 Кривбас – Київ-Баскет

16:00 Запоріжжя – Черкаські Мавпи

17:00 Ніко-Баскет – Рівне

Нагадаємо, напередодні американського захисника БК Рівне Сейвона Трейлора визнали MVP п'ятого туру регулярного чемпіонату Суперліги.

