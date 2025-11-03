Українська правда
Визначилися MVP та символічна п'ятірка 5 туру Суперліги

Олександр Булава — 3 листопада 2025, 18:39
Визначилися MVP та символічна п'ятірка 5 туру Суперліги

Американського захисника БК Рівне Сейвона Трейлора визнали MVP п'ятого туру регулярного чемпіонату Суперліги.

Про це повідомляє ФБУ.

Американець допоміг своїй команді оформити сенсаційну перемогу над Дніпром (91:90), набравши 27 очок на майданчику чемпіонів України.

Трейлор — п’ятий кращий скорер Суперліги (17.8 очка) та четвертий найкращий снайпер чемпіонату (39.1% реалізації триочкових при 7.7 кидках за гру).

Також було оголошено символічну п’ятірку

  • Єгор Сушкін (Київ-Баскет, 2 матчі) — 16.5 очка, 6.0 передачі, 5.0 підбирання, 3.0 перехоплення
  • Сейвон Трейлор (Рівне, 2 матчі) — 23.0 очка, 4.0 підбирання
  • Мартін Хілл (Кривбас, 2 матчі) — 19.0 очка, 8.0 підбирання, 5.0 передачі, 3.5 перехоплення
  • Максим Нікітін (Харківські Соколи, 1 матч) — 30 очок, 5 підбирань, 2 перехоплення
  • Антон Буц (Запоріжжя, 2 матчі) — 16.0 очка, 9.5 підбирання.

Нагадаємо, напередодні Київ-Баскет в овертаймі дотиснув Запоріжжя.

