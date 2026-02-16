Cуперліга назвала MVP та символічну збірну 13 туру

Захисник Старого Луцька Лоренцо Андерсон визнаний MVP 13-го туру регулярного чемпіонату Суперліги-2025/26.

Про це повідомляє ФБУ.

Лідер лучан стан найрезультативнішим скорером у поєдинку з Харківськими Соколами (84:89), а також оформив дабл-дабл у поєдинку з Черкаськими Мавпами (80:74), допомігши команді здобути важку перемогу.

За підсумком зіграних зустрічей також було визначено символічну п'ятірку ігрового вікенду, до якої увійшли представники п'ятьох клубів:

Ігор Клімов (Харківські Соколи) — 17.0 очка, 3.5 підбирання, 3.0 передачі

Лоренцо Андерсон (Старий Луцьк) — 28.5 очка, 7.5 підбирання, 3.0 перехоплення

Роман Бондарчук (Дніпро) — 21 очко, 5 передач, 3 підбирання

Ярослав Карпюк (Київ-Баскет) — 14 очок, 12 підбирань, 5 блок-шотів, 3 перехоплення

Антон Буц (Запоріжжя) — 21 око, 5 підбирань, 4 передачі

Напередодні Федерація баскетболу України виключила Кривбас зі складу учасників Суперліги.

Клуб припинив участь в чемпіонаті через фінансові проблеми. Результати всіх ігор криворіжців в регулярному чемпіонаті Суперліги сезону-2025/26 було анульовано разом із набраними та пропущеними очками суперників.